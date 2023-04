Blitz con sequestro di fucili in un'abitazione di Ventimiglia: il video dell'arresto

Il blitz nel pomeriggio in corso Limone e Piemonte

Un arresto con sequestro di armi è stato compiuto, nel pomeriggio, in corso Limone Piemonte, a Ventimiglia. Nel corso della perquisizione domiciliare, in casa dell’arrestato, sarebbero stati trovati almeno quattro fucili. I particolari dell’operazione sono ancora strettamente riservati, perché l’operazione è in corso. Militari e agenti sono entrati in una palazzina, gridando più volte all’uomo di uscire di casa”.

Fabrizio Tenerelli