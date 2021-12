Boom di casi in aula, sindaco chiude la scuola

Riva Ligure

Giuffra "Vaccinarsi è un atto di senso civico"

Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, comunica la chiusura del plesso scolastico Sandro Pertini, vertice di un piccolo cluster di Coronavirus tra i piccoli studenti.

Riva Ligure, chiude la Sandro Pertini

"È stato accertato - dice il sindaco - come la Scuola Primaria “Sandro Pertini” stia registrando nelle diverse classi un numero considerevole di casi positivi Covid-19, la cui presunta fonte di contagio è riconducibile all’ambito scolastico. Per ragioni di salute pubblica, è stata disposta pertanto la chiusura dell’intero plesso sino al 14 dicembre".

Dad per gli alunni

"Gli alunni, che dovranno eseguire un tampone di controllo in data 13 e 14 prossimi presso un “drive”, - spiega il sindaco - continueranno le attività didattiche a distanza secondo le direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

Vaccinarsi è senso civico

"Nel contempo, - aggiunge - sono nuovamente a ribadire come i vaccini rappresentino lo strumento più efficace per prevenire i decessi e lo sviluppo di patologia grave. Vaccinarsi è, oltre che la miglior strategia per proteggersi, un atto di solidarietà e senso civico. Nessuno, quindi, abbia esitazione ad aderire alla campagna di immunizzazione in corso."