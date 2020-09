Boom di escort in provincia di Imperia +22% rispetto al 2019

Settembre si sta rivelando un vero e proprio “back to work” per le escort. Infatti, secondo i dati di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni e 300 mila utenti mensili solo in Italia, si registra, indicizzando tutti gli annunci presenti su tutti i siti del settore, un aumento del +7% di escort attive nelle due prime settimane di settembre sul territorio nazionale, rispetto al 2019. Confrontando il periodo che va dall’1 al 13 settembre del 2019 con lo stesso del 2020, emerge infatti che in quasi tutte le province italiane ci sia stato un aumento di presenza da parte delle escort. Non solo le professioniste stanno tornando al lavoro in massa, ma si registra anche un aumento di annunci di neofite del settore. In provincia di Imperia si è registrato un aumento del 22%: da 177 a 228 escort.

