Brucia combustibile della stufa, due persone lievemente intossicate a Ventimiglia

IN SERATA

Avrebbe preso fuoco del combustibile esterno alla stufa e i due occupanti dell’alloggio avrebbero respirato le esalazioni

L'incendio del combustibile all'origine dell'intossicazione

Due persone sono rimaste leggermente intossicate, in serata, in un incendio avevo uno in un’abitazione di via Santa’Anna, a Ventimiglia. Per cause ancora in fase di accertamento avrebbe preso fuoco del combustibile esterno alla stufa e i due occupanti dell’alloggio avrebbero respirato le esalazioni, subendo una lieve intossicazione. Sul posto sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco anche il personale sanitario del 118 e la polizia.