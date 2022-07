Brucia un appartamento a Taggia: 12 famiglie allontanate, vigile del fuoco in ospedale

L'incendio è divampato a Taggia in una palazzina di via Revelli

Sei nuclei famigliari per un totale di 12 persone sono stati sgomberati, la scorsa notte, a causa di un incendio divampato, verso le 2.19, in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di via Revelli (civico, 64), a Taggia. Tre le persone portate in ospedale: l’unico inquilino dell’alloggio e un vigile del fuoco, per un principio di intossicazione e una terza persona per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e uomini dei vigili del fuoco di Sanremo, grazie al cui tempestivo intervento è stato possibile salvare il proprietario dell’appartamento, che nel frattempo si era rifugiato sul terrazzo dello stabile. Sul posto, oltre alla prima partenza, e la botte del distaccamento, sono intervenuti: l’autoscala, il carro aria e una seconda botte dalla centrale di Imperia, il funzionario di guardia, il capo servizio. Accertamenti sono in corso anche da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.