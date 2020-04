Bruciano i boschi di località Cinque Burche sopra Dolcedo

Bruciano i boschi

Un incendio boschivo è divampato in serata in località Cinque Burche, sopra Dolcedo. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Imperia e una squadra di volontari antincendio. Non ci sono case nelle vicinanze e le fiamme interessano una zona impervia.

Leggi qui le altre notizie