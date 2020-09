Caccia in Liguria: ecco il calendario venatorio 2020/21

La caccia in Liguria inizia domenica 20 settembre 2020 e terminerà il 20 gennaio 2021 fatta eccezione per alcune specie, per le quali la caccia terminerà il 31 gennaio e per altre (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia) per le quali verrà prolungata fino al 10 febbraio 2021.

Il calendario venatorio regolamenta la caccia su tutto il territorio regionale nelle zone dove tale attività è consentita; indica le specie di fauna selvatica che possono essere prelevate, in quali periodi, gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale massimo relativo alle varie specie, la caccia collettiva al cinghiale e la caccia di selezione agli ungulati – capriolo, daino, camoscio e cinghiale.

Il periodo consentito per la caccia al cinghiale a squadre si esercita dal 4 ottobre al 3 gennaio 2021, sino all’esaurimento del contingente annuale stabilito dalla Regione.

Le chiusure previste sono:

31 ottobre per quaglia e tortora

30 novembre lepre, coniglio selvatico, starna, pernice rossa

31 dicembre per il merlo e allodola

20 gennaio per la beccaccia

31 gennaio per colombaccio e fagiano, quest’ultimo sulla base di piani di prelievo

20 gennaio per anatidi e rallidi

20 gennaio per tordo bottaccio, sassello e cesena, per i turdidi nel mese di gennaio il prelievo avviene in forma ridotta e con prelievi limitati

il 10 febbraio per gazza, ghiandaia, cornacchia nera e grigia

Dal 1° ottobre al 30 novembre è prevista una giornata aggiuntiva, esclusivamente da appostamento, per le specie: colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cesena e tordo sassello.