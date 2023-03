Caffè per le donne a Imperia "Non rinunciate ai vostri sogni"

Si è svolto questo pomeriggio, al Caffè Piccardo di Imperia, l'appuntamento imperiese con un "Caffè per le donne" l'iniziativa che vede l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro nelle piazze principali dei quattro capoluoghi liguri per incontrarsi davanti a una tazzina di caffè per ascoltare e dialogare con le donne sui principali temi legati all’attualità e alle sfide future che attendono il mondo femminile.

Caffè per le donne, assessore Ferro: "Non rinunciare ai propri sogni"

"Siamo giunti alla seconda edizione di un Caffè per le donne, per dare un senso di unità a tutte le donne liguri- ha detto l'assessore Ferro a Imperia, nell'iniziativa che anticipa la giornata mondiale della donna (8 marzo)-. Il senso della mia presenza è continuare a sensibilizzare contro la violenza di genere, come ho fatto il 25 novembre scorso in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, prendendo contatto con i centri appositi liguri. Vogliamo mettere l'accento per dare coraggio alle donne nelle attività di studio e lavorative, affinché riescano a trovare un posto nella società".

"Il lavoro rende liberi- ha aggiunto-, chi ha libertà economica riesce a pretendere più rispetto dagli altri, anche a margine di una relazione. Le ragazze devono coltivare i loro studi, anche nelle materie scientifiche, cosiddette Stem e non rinunciare ai propri sogni: quello che conta- ha spiegato- non è essere solamente una quota rosa, ma il merito. Cerchiamo di dare coraggio alle donne, perché se si ha il merito si possono raggiungere grandi livelli. Ancora permane la disparità di retribuzione nel settore privato, ma noi dobbiamo continuare ad andare avanti".

"Sempre più donne- ha concluso- raggiungono livelli apicali. Speriamo di poter incrementare la figura della donna nei posti di lavoro con la certificazione di pari Opportunità. Uomini e donne sono diversi, ma devono essere pari".

