Cala il numero dei decessi in provincia – Ecco le nostre zone con l’incidenza di contagio più alta

Cala lentamente il numero dei decessi in provincia di Imperia che in una settimana ho contato 12 persone morte a causa del covid19 rispetto alle 20 della settimana precedente. Tutti i dati, interviste e storie esclusive su La Riviera in edicola da oggi.

L’incidenza nelle varie aree della provincia di Imperia

In provincia, a livello di contagi, è Imperia e il suo entroterra la zona più colpita con un’incidenza R0 del 0,6 (La media provinciale è del 0,4). A Sanremo e nell’estremo ponente, l’incidenza dei contagi è più bassa pari allo 0,2. In Liguria, ad oggi, il valore R0/RT calcolato è pari a 0,75.

Che cos’è il valore R0

L’ Ro (Erre con zero) indica il numero di infezioni prodotte da una persona nell’arco del suo periodo infettivo. Un dato associato al tempo che intercorre nel passaggio della malattia fra un infetto primario e quelli secondari. Nel caso del Sars-Cov-2, quando in Cina si è iniziato a diffondere il contagio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha diffuso una stima preliminare di R0, calcolando un valore compreso tra 2 e 2,5 nella città di Wuhan e nella provincia dell’Hubei prima che venissero adottate misure di controllo dell’epidemia. Un valore che, se inferiore di 1, indica che l’epidemia può essere contenuta.