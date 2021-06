Camera di commercio "Stop ai cantieri in autostrada"

Energica presa di posizione della Consulta territoriale imperiese delle Camere di Commercio Riviere di Liguria, a margine della caotica situazione che si è creata sulla rete autostradale ligure, costellata di cantieri che mutilano la viabilità, soprattutto in vista dell'esodo di turisti verso coste e entroterra.

Stop ai cantieri in autostrada

Il presidente Enrico Lupi - a margine della conferenza stampa di mezzogiorno, convocata dalla consulta imperiese - ha dichiarato che la struttura camerale effettuerà un pressing sia sul governo regionale, che su quello nazionale, per cercare di risolvere la situazione in tempo. L'effetto collaterale più temuto è infatti il "taglio" di presenze turistiche nel ponente e in tutta la regione, scoraggiate a raggiungere costa e entroterra proprio dalla difficile percorrenza - causa cantieri - delle autostradale liguri.

Il presidente Lupi ha specificato "Come strutture camerali di Imperia, Savona e La Spezia, con Genova vicina alle nostre posizioni, chiediamo la sospensione dei cantieri per luglio e agosto. È l'unica misura - spiega - davvero efficace. Lo stop dei pedaggi non è utile a risolvere il problema.

Trasporti liguri

La viabilità nel ponente ligure è un tema caldo per la Camera di Commercio imperiese "Viabilità vuol dire anche trasporti - dice Lupi -. La vigilia degli stanziamenti dei 209 miliardi del Recovery Fund, sono occasione per mettere mano a problemi annosi, come - conclude - il traforo Armo-Cantarana e la Carcare Pedrosa".