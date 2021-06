Camion si schianta contro auto sull'Aurelia a Bordighera, ferita una donna

Schianto sull'Aurelia tra un'auto e un camion

Una giovane donna, che viaggiava a bordo di una vettura Volkswagen Golf, è rimasta ferita, in serata, nello scontro con un camioncino. E' accaduto, sull'Aurelia, nei pressi del distributore Ip, poco distante dall'ospedale Saint Charles. Stando alle prime informazioni, sembra che la donna stesse uscendo dalla stazione di servizio, quando è sopraggiunto il camioncino, che si è schiantato contro la parte laterale sinistra del mezzo, lato guida. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale e accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.