La Giunta regionale della Liguria ha approvato oggi il programma triennale per l’impiego del fondo strategico 2023/2025. Tra gli interventi previsti, grazie ad un cambio di ammissibilità delle richieste, anche la riqualificazione del campo sportivo Raul Zaccari di Camporosso proposta dall'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

Campo Zaccari nel Fondo Strategico Regionale 2023-25

“Sono veramente soddisfatta che finalmente dopo 30 anni, si sia raggiunto l'obiettivo e si siano trovati i fondi necessari per rimettere definitivamente in sesto un impianto storico ed assolutamente fondamentale del nostro comprensorio che ospita attività sportive per oltre 700 ragazzi e molte associazioni”, afferma la consigliera regionale Veronica Russo.

I dettagli del progetto

La delibera approvata prevede, più precisamente, l’intervento per il campo di atletica con i lavori di sistemazione della recinzione e degli accessi, il ripristino dell’impianto di irrigazione del manto erboso, dell'impianto di diffusione sonora, la sistemazione della pista d'atletica e la realizzazione dell'impianto d’illuminazione.

Le dichiarazioni

“Ringrazio l'assessore Ferro che, fin dal suo primo giorno di insediamento su mio impulso si è interessata al problema ed ha condiviso e sostenuto questa necessità per il territorio. A seguito di diversi incontri sia in loco sia in regione finalmente arriva la bella notizia che tutti attendevamo, abbiamo lavorato assiduamente e finalmente i risultati sono arrivati. Fatti non parole! Adesso aspettiamo che i quattro Comuni concessionari della struttura presentino un progetto esecutivo e che possano iniziare finalmente i lavori – aggiunge la consigliera - E' scontato ribadire che l'interessamento avuto sul tema sia da parte mia, sin dal primo giorno che mi sono insediata in qualità di consigliere regionale del territorio, sia dal consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri che si è sempre battuto per questo sito sportivo e che ha avuto diverse interlocuzioni con l'assessore regionale per raggiungere l'obiettivo, continuerà nel seguire l'evoluzione dell'iter per la ristrutturazione dell'impianto sportivo Raul Zaccari fino alla conclusione che a questo punto auspico possa avvenire in breve tempo”.

“È una promessa che ho fatto ai miei elettori e che ho mantenuto con impegno e dedizione, perché ho sempre avuto a cuore le sorti di questo impianto: lo chiedono a gran voce da troppi anni i tanti sportivi del Ponente che lo utilizzano e che lo meritano. Ringrazio quindi la sensibilità che l'assessore Ferro ha avuto comprendendo che questo intervento aveva priorità per il territorio”, conclude Veronica Russo.