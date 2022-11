Cane continua ad abbaiare, soccorritori entrano in casa e trovano un uomo morto

E' accaduto alle Torri di Colombo ad Arma di Taggia

Un uomo è stato trovato morto in casa, in tarda mattinata, alle Torri di Colombo, ad Arma di Taggia. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto, anche se si tratterebbe di un decesso per cause naturali. I soccorsi sono stati allertati, dopo che i vicini hanno sentito il cane abbaiare in modo persistente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, che una volta entrati in casa si sono trovati di fronte al corpo dell’uomo. Successivamente è stato allertato il medico legale.

Fabrizio Tenerelli