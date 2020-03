Canto del cigno per l’inverno: nevischio nell’entroterra (video)

Nevischio nell’entroterra

Con l’allerta meteo per neve che stringe in una morsa gelata la Liguria (soprattutto il savonese) in un ultimo colpo di coda della stagione fredda, nell’entroterra arriva anche il nevischio. Come si vede dalle immagini riprese da un nostro lettore, gli elementi impietosi si abbattono sui tetti. La temperatura esterna è di circa 3 gradi. Non male, considerando che in teoria, la primavera è già iniziata da alcuni giorni.