Carabinieri sgomberano seconda casa di Ospedaletti con 5 stranieri

Sgomberata dai carabinieri la seconda casa

I carabinieri hanno sgomberato una seconda casa, situata al primo piano di una palazzina di via della Noira, a Ospedaletti, che era stata occupata da cinque stranieri di origine nordafricana. Lo stesso appartamento era già stato occupato (e sgomberato), qualche giorno prima, da uno dei cinque magrebini sorpresi all’interno.

Stando a quanto ricostruito

nel primo caso lo straniero sarebbe entrato spaccando una finestra. Una volta allontanato dai carabinieri, alcuni conoscenti dei proprietari avrebbero sistemato alla meglio al finestra con del fil di ferro, in attesa della riparazione.

Al loro arrivo, gli operai trovano cinque persone all’interno e tra queste anche il magrebino allontanato pochi giorni prima, il quale era già in possesso di un’intimazione a presentarsi in questura per regolarizzare la propria posizione. Tra i cinque intrusi c’era anche un tunisino con un permesso di soggiorno i francese.

Fabrizio Tenerelli