Casinò: tensione sindacati-azienda, sabato nuova assemblea dei lavoratori

CHIESTO INCONTRO CON IL SINDACO

I sindacati hanno indetto una nuova assemblea dei lavoratori visto il mancato accordo con l'azienda sul ripristino della roulette francese

I sindacati hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco Alberto Biancheri

I sindacati Slc-Cgil Fisascat-Cisl Uilcom- Uil Snalc-Cisal e Ugl-Terziario del Casinò di Sanremo hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri e con la Giunta, organizzando una nuova assemblea dei lavoratori per sabato prossimo, dalle 10 alle 12, visto il mancato accordo con l'azienda sul ripristino della roulette francese, dal lunedì al giovedì.

Per motivi di ottimizzazione del personale, infatti, la casa da gioco aveva deciso di tenerla aperta soltanto dal venerdì alla domenica e in casi eccezionali, come le festività natalizie, il Festival della Canzone Italiana o qualche "ponte" particolare. I sindacati contestano soprattutto la mancata risposta della Casinò Spa alla richiesta di convocazione per interrompere lo sciopero, ormai in corso da sabato scorso (30 ottobre).