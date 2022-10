C'è il lavaggio strade: multato mezzo di soccorso di Ospedaletti Emergenza

Il mezzo si trovava per strada, malgrado il divieto di sosta

Un vettura per il trasporto di dializzati appartenente a Ospedaletti Emergenza è stato multato, la scorsa notte, in quanto doveva essere rimosso dal parcheggio per il lavaggio strade, nei pressi del bar Alexandra. La pubblica assistenza aveva due parcheggi dedicati, che tuttavia le sono stati tolti ad agosto, per essere trasformati in “carico e scarico”. Tra l’altro, ha ricevuto lo sfratto dal Comune ed entro gennaio del 2023 dovrà lasciare l’attuale sede, per spostarsi altrove. La vettura è stata multata per divieto di sosta con verbale da 29 euro.

Fabrizio Tenerelli