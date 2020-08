Cena di beneficenza a Rocchetta Nervina per mantenere un asilo in Africa

Cena di beneficenza

Parte venerdì 21 agosto, con una cena solidale al ristorante Rio del Mulino, di Rocchetta Nervina, una raccolta fondi per mantenere l’asilo di Ndjoukou, nella Repubblica Centraficana, creato su iniziativa del medico sanremese Leodino Guadagno e gestito dal sacerdote Pierre Long Gnan, che lavora presso la conferenza episcopale centroafricana, a Bangui. Sono una cinquantina gli alunni che frequentano l’istituto e pensate che mantenere agli studi ciascuno di loro costa sui cinquanta euro all’anno nel prezzo sono compresi gli stipendi degli insegnanti e tre pasti alla settimana.

“Bambini di religioni diverse – spiega Guadagno -: dal cattolico al protestante, al musulmano, all’evangelico e animista. Il prossimo passo sarà quello di ingrandire questa scuola e creare lo step successivo al corso di studi, in modo che questi ragazzini non vengano abbandonati, rischiando di essere assoldati dai ribelli nella guerra civile in atto tra cristiani e islamici”.

La cena è aperta fino a un massimo di centoventi persone e chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi ai seguenti recapiti 349/6185255 (Leodino guadagno) o 347/1549167 (Rita Regina). Per maggiori informazioni sul progetto è anche disponibile il blog www.gruppolion.com blog.

Leggi qui le altre notizie