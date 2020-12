Censimento: siamo sempre di meno in Liguria

Censimento Istat

La Liguria sempre meno popolosa. Sono 45.868, pari al 2,9%, in meno le persone che vivono nella nostra regione rispetto al 2011. Questi i dati degli ultimi due censimenti (2011 e 2019) processati dall’Istat. Una fotografia che si rispecchia anche nei dati nazionali. In provincia di Imperia il numero dei residenti è sceso di 5.120 unità (il 2,4%). Quindi passiamo da 214mila persone a 209mila. Il calo si è registrato in tutti comuni del ponente ligure tranne in alcuni casi. A mitigare il crollo di residenti sono i cittadini stranieri che hanno scelto di vivere nel nostro territorio. Solo a Ventimiglia gli stranieri sono aumentati del 68% negli ultimi otto anni. Su La Riviera in edicola oggi i dati comune per comune degli ultimi due censimenti a confronto.