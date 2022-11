Cento alberi per gli eroi di Creppo

Un bosco intero, sulle alture di Gerusalemme, per ricordare la figura di Francesco Moraldo e gli abitanti di Creppo che, dal 1943 al 1945, sfidarono il regime nazifascista per nascondere due bimbi ebrei. Cento alberi (per ora) dedicati al nobile gesto.

Centro alberi per gli eroi di Creppo che salvarono due bimbi ebrei

L'iniziativa del monegasco Joe Ninio (ebreo di Alessandria d'Egitto, fuggito in Francia con l'inasprirsi delle tensioni arabo-israeliane) in onore dei silenziosi montanari che salvarono la vita a Rolf e Marianne Spier.

«Il mio compito è assicurarmi che il futuro delle nuove generazioni sia migliore del mio passato». In edicola con La Riviera (anche digitale) nell'edizione di giovedì 24 novembre 2022 i dettagli e l'intervista completa.