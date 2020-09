Si sono concluse lunedì le votazioni per le Regionali in Liguria. che hanno visto la riconferma del Governatore uscente Giovanni Toti. Su La Riviera in edicola, nomi, foto e preferenze di tutti i candidati, ma non solo. Ecco chi entra e chi esce da giunta e consiglio regionale con le interviste ai protagonisti.

