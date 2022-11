Ciclista investito sulla provinciale a Pontedassio, mobilitati i soccorsi

Le condizioni del ciclista sarebbero gravi

E’ mobilitazione di soccorsi, a Pontedassio, sulla strada provinciale 82, per un ciclista che a quanto pare è stato investito. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118. Al momento non si conoscono ancora le condizioni del ferito, che inizialmente sembrava incosciente. E' in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Fabrizio Tenerelli