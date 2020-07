Ciclista seriamente ferito dopo una caduta a Bordighera

Ciclista

Un ciclista di 74 anni è rimasto seriamente ferito, stamani, dopo essere caduto con la bici in via G.Rossi, a Bordighera, per cause tuttora in fase di accertamento. Il personale sanitario dell’Asl, lo ha portato al pronto soccorso del locale ospedale, dove è sopraggiunto l’elicottero per il trasbordo al Santa Corona di Pietra Ligure. L’anziano ha riportato un trauma cranico.

