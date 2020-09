Cluster a La Spezia, il Governatore ordina mini lockdown

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha firmato un’ordinanza volta a contrastare il sempre maggiore numero di positivi al Coronavirus sul territorio del comune di La Spezia (oltre 50 solo nella giornata di oggi). L’ordinanza disciplina nuove restrizioni in una sorta di lockdown “soft”, un passo indietro verso i giorni tragici del picco epidemico.

Mini lockdown a La Spezia

Nello specifico, il Governatore ha ordinato di indossare obbligatoriamente la mascherina per tutta la giornata. I locali pubblici dovranno chiudere i battenti dalle ore 24:00 alle ore 5:00. Sono vietate le manifestazioni pubbliche, ad esclusione delle manifestazioni a carattere elettorale, salvo che sia possibile rispettare le norme di sicurezza, siano statiche e sia garantito il distanziamento. Stesso discorso per gli eventi che avvengono in teatri, cinema e sale concerto, con posti a sedere distanziati e pre-assegnati. È vietata la partecipazione del pubblico a eventi sportivi di minore entità.

Le sospensioni

Nel territorio comunale sono sospesi l’accesso ai centri Culturali, Sociali e ludico creativi, ai parchi gioco ai minori (anche se accompagnati), le attività didattiche di ogni ordine e grado in presenza e gli eventi sportivi che coinvolgono i contatti fisici, a meno che non si tratti di competizioni internazionali o nazionali che rispettino i canoni di sicurezza e organizzativi.

Divieto di assmebramento

Le analisi condotte da Alisa sul quadro epidemiologico nel comune di La Spezia indicano una zona specifica del territorio come particolarmente violenta per l’insorgenza di casi. Quindi, la regione ha disposto il divieto assoluto di assmebramento tra via Aldo Ferrari a nord, Viale Giovanni Amendola a est, Viale Garibaldi a sud, via Fiume Nord a ovest