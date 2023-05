Collettore fognario rotto, scattano i divieti di balneazione

Nonostante le temperature che preannunciano l'estate, niente "bagni anticipati" a Sanremo per la rottura di un collettore fognario a Pian di Nave.

Collettore fognario rotto, Rivieracqua deve "spegnere" le sottostazioni

L'amministrazione comunale si è vista costretta, infatti, a firmare un'ordinanza che vieta in forma preventiva la balneazione da San Martino fino al confine con Ospedaletti, ossia gran parte del litorale sanremese, in seguito alla rottura del collettore, occorsa nella tarda serata di ieri. Gli operai di Rivieracqua, per procedere in sicurezza al ripristino della porzione danneggiata, devono necessariamente disattivare le sottostazioni di sollevamento a San Martino e al confine con l'altro comune sopra citato. L'ordinanza ha valore fino al termine dei lavori e al ripristino del corretto funzionamento di tutte le sottostazioni interessate.