“Coltivatori imperiesi attenti alla cimice asiatica”

A lanciare l’allarme per mettere in guardia i “colleghi agricoltori” dal possibile proliferare nelle nostre campagne della temuta e dannosa “cimice asiatica” è uno dei più mediatici imprenditori della provincia di Imperia, l’olivicoltore Franco Boeri di Olio Roi a Badalucco.

“Cari Amici Agricoltori della Provincia di Imperia – scrive Boeri sulla sua pagina facebook – se notate sotto le foglie dei Vostri Ulivi o degli alberi da frutta queste uova bianche e questi piccoli animaletti SEGNALATELE agli uffici della Ragione o ai vostri sindacati agricoli. E’ la CIMICE ASIATICA di colore marrone bisogna fermarla prima che diventi molto dannosa come ha fatto nei frutteti in Veneto e in Emilia. Attacca da adulta anche le Olive”.