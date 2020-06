Commerciante di Imperia di 55 anni morto dopo un incidente in scooter

Morto commerciante

E’ stato dato per clinicamente morto e i medici hanno contattato i familiari per l’espianto di organi: Carlo Pastorelli, 55 anni, caduto sabato scorso con lo scooter, all’altezza del bivio per Borgo d’Oneglia, sulla statale 28 di Imperia. Malgrado le sue condizioni non sembrassero critiche, in serata è stato trasferito dall’ospedale di Imperia al Santa Corona di Pietra ligure per una emorragia cerebrale. Non è ancora chiaro se determinante sia stato l’incidente oppure un malore che lo ha fatto cadere con lo scooter. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda. L’uomo era titolare, col fratello, di un negozio di arredi per ufficio in piazza Dante.

