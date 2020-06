Con la Mercedes in retromarcia abbatte il muro condominiale e finisce nella siepe

Retromarcia

Una donna di 46 anni, della provincia di Piacenza, ha abbattuto parte di un muro, entrando con l’auto nella siepe, a causa di una probabile errata manovra. E’ accaduto, stamani, in via Tumiati, a Bordighera. La vettura era parcheggiata all’angolo con via Piave, quando la conducente ha inserito la retromarcia, abbattendo parte del muro condominiale. Accertamenti sono in corso per ricostruire il sinistro.

