Con la Tesla sulla neve. Coppia rimane intrappolata e si dà alla fuga

Curiosità

La strada non sarebbe dovuta essere percorsa in quanto chiusa durante l'inverno per neve

L'avventura di due giovani partiti da Limone

Un'avventura che potrebbe costare cara a due giovani partiti da Limone con l'intento di percorrere la Monesi-Limone. La strada è in realtà chiusa e quindi non praticabile.

Ma si sa il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Così oltre ad aver percorso una strada chiusa i due baldi giovani si sono trovati intrappolati con la loro Tesla elettrica nella neve a un chilometro dal Rifugio Don Barbera. Unica cosa possibile da fare, abbandonare la macchina che comunque non sarebbe riuscita a percorrere quella via tortuosa neanche in ottime condizioni meteo, e fare sparire le tracce forse per evitare una pesante sanzione.