Consegnata la Bandiera Blu a Sanremo

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di consegna della Bandiera Blu a Sanremo, assegnata dalla fondazione danese Fee (Foundation For Environmental Education), che premia la qualità delle acque e dei servizi balneari.

«Non solo salubrità delle acque- ha detto l'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, presente alla cerimonia, insieme all'assessore all'ambiente Sara Tonegutti e al presidente nazionale Fee Claudio Mazza-, ma anche altri parametri nella consegna della Bandiera Blu. Certifica una città che viaggia in direzione dell'ambiente e della sostenibilità ambientale».

L'assessore ha sottolineato l'importanza di un riconoscimento simile nella scelta della meta delle vacanze per un potenziale turista. La Liguria, quest'anno, si riconferma regina delle Bandiere Blu in Italia, con 34 vessilli (due in più rispetto al 2022), assegnati. Da Sanremo a Santo Stefano un'unica linea ininterrotta di bandiere colora il litorale.

“In questi ultimi sette-otto anni, si è un po’ sfatato il mito della Bandiera blu soltanto al centro nord del Paese. C’è stato un forte impegno della Fondazione anche al sud, che ha visto crescere fortemente Comuni della Campania, della Calabria e della Puglia, tenendo presente che i Comuni che ottengono la certificazione della 'blu flag' sono la punta dell’iceberg. In realtà sono moltissimi quelli che intraprendono il percorso e che stanno lavorando per ottenerla, magari tra uno o due anni”. Lo ha detto il presidente nazionale della Fee in Italia, Claudio Mazza, in serata, nella sede dei Canottieri di Sanremo, alla consegna della Bandiera Blu al Comune.

“I Comuni che quest’anno hanno ottenuto la certificazione - ha aggiunto Mazza - sono stati 226. Due in più alla Liguria con Laigueglia (Savona, ndr) e Sori (Genova, ndr). Il nostro obiettivo è quello di un miglioramento continuo, ma la Bandiera blu, prima ancora di essere intesa come un marchio di qualità ambientale, è un percorso che si intraprende volontariamente, una scelta politica forte, che prevede una crescita costante. Ogni anno si devono migliorare le performance in termini di qualità”.

