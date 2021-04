Convenzione da 400mila euro per la sicurezza in bici a Sanremo e Ventimiglia

E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone la convenzione tra Regione Liguria e Ministro dei trasporti per la realizzazione di interventi riguardanti la sicurezza della circolazione ciclistica nei Comuni di Sanremo e Ventimiglia.

Convenzione da 400mila euro con il Ministero dei Trasporti

L’obiettivo è quello di ottenere finanziamenti per due interventi riguardanti l’illuminazione pubblica al servizio della pista ciclabile nel Comune di Sanremo e nel Comune di Ventimiglia tra via Tacito e la traversa via Trento – via Trieste per un finanziamento complessivo di oltre ‪400.000‬ euro di cui ‪200.000‬ a carico del Ministero delle Infrastrutture e ‪200.000‬ di cofinanziamento comunale.

Avvio dei lavori entro 12 mesi

“Il Ministero delle Infrastrutture ha concluso l’istruttoria – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – E ha trasmesso lo schema di convenzione della sua sottoscrizione da parte di Regione Liguria. Tale schema prevede che i lavori debbano essere avviati dai Comuni beneficiari entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del MIT e della Regione”.