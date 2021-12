Cordoglio a Ventimiglia per la morte del tassista Roberto Capogrosso

IL RICORDO DI ANDREA SPINOSI

E’ cordoglio a Ventimiglia per la morte di Roberto Capogrosso, storico tassista. Tanti i messaggi di cordoglio da parte delle tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Spesso aveva come base la stazione ferroviaria. In molti lo ricordano con affetto.

Il ricordo di Andrea Spinosi

"Ciao Roberto dopo tanto combattere alla fine ti sei arreso. Un destino tragico prima ti ha portato via l' adorata figlia Silvia e poi dopo indicibili anni di sofferenze tua moglie, la dolce Angelina, la più bella ragazza di San Lorenzo". A ricordare "Roby" è il presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, che aggiunge: "Adesso non contento ha preso anche te, che ci lasci senza la tua allegria e le tue risate, che nonostante tutto avevi conservato insegnandoci la forza di vivere. Ciao Roberto vola alto".