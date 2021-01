Coronavirus, 321 nuovi casi in Liguria

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Coronavirus nella regione

Coronavirus: la fotografia delle ultime 24 ore

Sono 321 i tamponi che sono risultati positivi al Coronavirus a margine dei 3.978 effettuati nelle ultime 24 ore. Questo porta il umero totale die positivi a 6.648, sono 31 in più di ieri. Sul fronte delle ospedalizzazioni si assiste a un calo di 11 unità, per un totale di 716 ricoveri, 63 in terapia intensiva. In provincia di Imperia i casi sono 751, 67 ospedalizzati (+1), 7 in terapia intensiva. Considerando un ampio periodo, dal 28 novembre fino al 15 gennaio, i morti da aggiungere al conto sono 20. Nessuno in provincia di Imperia. La Ligruria sfiora il 70% di dosi di vaccino somministrate su quelle consegnate.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 62

SAVONA (Asl 2): 107

GENOVA: 86, di cui:

· Asl 3: 76

· Asl 4: 10

LA SPEZIA (Asl 5): 63

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

I dati di oggi

Flussi 16 gennaio

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 766.182 3.978 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (dal 14/01/2021) 4.349 2.106* TOTALE CASI CONFERMATI (compresi GUARITI e deceduti) 65.535 321 TOTALE CASI CONFERMATI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.648 31

*: in data 15/01 il Ministero ha chiesto modifica di questo campo ovvero inserire il dato delle ultime 24 ore resettando il flusso. da oggi 16/01 riprende pertanto il dato cumulativo dal 14/01

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.511 LA SPEZIA 1.032 IMPERIA 751 GENOVA 3.068 Residenti fuori Regione/Estero 115 altro/in fase di verifica 171 TOTALE 6.648

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 716 63 -11 ASL1 67 7 1 ASL2 117 9 -4 San Martino 188 26 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 73 2 0 Ospedale Gaslini 0 0 -2 ASL3 globale 71 5 1 ASL 3 Villa Scassi 71 5 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 57 5 0 ASL4 Sestri Levante 55 4 0 ASL4 Lavagna 2 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 143 9 -4 ASL5 Sarzana 138 8 -4 ASL5 Spezia 5 1 0

Isolamento domiciliare 4.138 -169 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 55.783 270 Deceduti* 3.104 20

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/11/2020 F 96 San Martino 2 02/01/2021 M 87 EO Galliera 3 02/01/2021 M 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 4 12/01/2021 M 84 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 13/01/2021 M 90 EO Galliera 6 13/01/2021 F 89 EO Galliera 7 13/01/2021 F 87 EO Galliera 8 13/01/2021 F 90 ASL 2 – Ospedale Santa Corona 9 13/01/2021 M 83 ASL 2 – Ospedale San Paolo 10 14/01/2021 F 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana 11 14/01/2021 F 88 ASL 2 – Ospedale San Paolo 12 14/01/2021 F 88 ASL 2 – Ospedale San Paolo 13 14/01/2021 F 73 San Martino 14 14/01/2021 M 81 San Martino 15 14/01/2021 M 86 San Martino 16 14/01/2021 F 79 San Martino 17 15/01/2021 M 82 San Martino 18 15/01/2021 M 63 San Martino 19 15/01/2021 M 89 San Martino 20 15/01/2021 M 81 ASL 5 – Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 830 ASL 2 1.208 ASL 3 1.251 ASL 4 411 ASL 5 623 Liguria 4.323

Dati vaccinazioni Covid 16/01/2020 ore 15:45

47.120 consegnati 32.505 somministrati 69% percentuale vaccini somministrati su consegnati