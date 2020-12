Coronavirus, 328 positivi su 4621 tamponi nel primo giorno in “zona rossa”

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sulla pandemia Coronavirus

Coronavirus, la situazione nella nostra regione

Sono 328 i tamponi risultati positivi al Coronavirus – a margine dei 4621 effettuati nelle ultime 24 ore, in Liguria, aggiornamento che arriva nel primo pomeriggio in zona rossa, la Vigilia di Natale, per tutta l’Italia, secondo le disposizioni dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Questo porta il numero totale dei positivi a 6.979, sono 139 in meno di ieri. Rallenta però il calo degli ospedalizzati nella nostra regione: in 24 ore sono solo due in meno, per un totale di 751 ricoveri, 64 in terapia intensiva. In provincia di Imperia i positivi sono 467, di questi 55 necessitano del ricovero (-3), 4 in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi, in un periodo compreso tra l’8 dicembre e il 23, sono registrati altri 12 morti, nessuno nella Riviera dei Fiori.

Il dettaglio dei positivi

IMPERIA (Asl 1): 25

SAVONA (Asl 2): 44

GENOVA: 195, di cui:

· Asl 3: 154

· Asl 4: 41

LA SPEZIA (Asl 5): 62

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati di oggi

Flussi 24 dicembre

TOTALE tamponi molecolari effettuati 689.389 4.621 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 143.027 4.026 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 58.526 328 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.979 -139

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1108 LA SPEZIA 1095 IMPERIA 467 GENOVA 3818 Residenti fuori Regione/Estero 196 altro/in fase di verifica 295 TOTALE 6.979

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 751 64 -2 ASL1 55 4 -3 ASL2 122 13 -2 San Martino 219 27 -5 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 87 5 -3 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 69 5 -2 ASL 3 Villa Scassi 69 5 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 76 5 1 ASL4 Sestri Levante 76 5 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 118 5 12 ASL5 Sarzana 113 4 10 ASL5 Spezia 5 1 2

Isolamento domiciliare 5.207 -217 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 48.716 455 Deceduti* 2.831 12

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 08/12/2020 F 87 VILLA SCASSI 2 09/12/2020 M 77 VILLA SCASSI 3 21/12/2020 M 84 ASL 2 – Ospedale San Paolo 4 21/12/2020 F 91 ASL 2 – Ospedale San Paolo 5 21/12/2020 M 85 ASL4 6 22/12/2020 M 65 ASL 2 – Ospedale San Paolo 7 22/12/2020 F 84 ASL 2 – Ospedale San Paolo 8 22/12/2020 F 82 HSM 9 22/12/2020 M 87 HSM 10 22/12/2020 M 64 HSM 11 22/12/2020 M 83 HSM 12 23/12/2020 M 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1044 ASL 2 648 ASL 3 2905 ASL 4 603 ASL 5 647 Liguria 5.847