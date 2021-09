Coronavirus, 93 nuovi casi in Liguria

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 93 casi in 24 ore

Sono 93 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.950 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.272 tamponi antigenici rapidi. I positivi totali scendono a 2674, sono 6 in meno di ieri. In calo anche gli ospedalizzati: sono 89 i pazienti ricoverati (-6), 7 in terapia intensiva.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 19 per un totale di 305 positivi. Tra questi, 18 sono ricoverati in ospedale (-1), nessuno in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 19

- SAVONA (Asl 2): 16

- GENOVA: 39, di cui:

• Asl 3: 36

• Asl 4: 3

- LA SPEZIA (Asl 5): 17

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati di Alisa

Bollettino Covid Liguria - 16 settembre 2021