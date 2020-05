Coronavirus: da domani niente più ambulanze in servizio Covid, ma la Croce Azzurra resterà

Ambulanze

L’Italia sta cercando disperatamente di cancellare questi ultimi due mesi, facendoli diventare soltanto un brutto ricordo. Purtroppo il Covid è ancora una realtà, ma da domani (18 maggio), cesserà il servizio delle ambulanze che sono state attivate, in Liguria, specificatamente per il trasporto dei positivi o sospetti contagiati.

La decisione è stata assunta da Alisa, l’azienda sanitaria regionale, che l’ha comunicata alle pubbliche assistenze liguri. A fronte, dunque, della diminuzione dei contagi e degli interventi di soccorso con patologia infettiva: “è stato concordato di procedere alla riduzione effettiva del numero delle ambulanze dedicate, fino alla abolizione delle stesse”, è scritto in una comunicazione inviata agli enti del soccorso.

La Croce Azzurra resta

La Croce Azzurra di Vallecrosia, tuttavia, per garantire un servizio idoneo alla comunità, attraverso un protocollo interno e completamente a proprio carico, ha deciso di mantenere ambulanza dedicata con cellula e area sanificazione ancora per un mese. A comunicarlo è Matteo Amato, direttore dell’ente della pubblica assistenza. “Studieremo noi la situazione – dichiara – e decideremo noi in autonomia quando sarà il caso di disattivarla”.

