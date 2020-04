Coronavirus: Imperia seconda in Liguria per positivi, ma scendono gli ospedalizzati (163)

Coronavirus

Ecco l’odierno bollettino della Liguria con i fati dei soggetti positivi al Coronavirus e degli ospedalizzati. La provincia di Imperia pur restando seconda in Liguria come numero dei positivi, è scesa per gli ospedalizzati

Totale test effettuati: 28181 (1236 più di ieri)

Positivi in Liguria 4604 – 65 più di ieri

Provincia n. casi positivi

Savona 611

La Spezia 479

Imperia 860

Genova 2650

altro/in fase di verifica 4

TOTALE 4604

Ricoverati di cui in T.I. Differenza con ieri

Ospedalizzati 1002 di cui in terapia intensiva 105 (-58)

Asl 1 163 di cui in terapia intensiva 15 (-7)

Asl2 161 13 3

Ospedale Policlinico San Martino 209 31 (-54)

Ospedale Evangelico 55 5 (2)

Ospedale Galliera 118 7 (-9)

Ospedale Gaslini 4 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi 152 19 8

ASL 3 Gallino 4 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL4 globale 51 7 2

ASL4 Sestri Levante 51 7 3

ASL4 Lavagna 0 0 -1

ASL5 85 8 -3

Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2455 (80 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1147 (43 più di ieri)

Guariti con 2 test consecutivi negativi: 716 (46 più di ieri)

In terapia intensiva ci sono 105 persone cioè 58 meno di ieri

Deceduti 866 (38 più di ieri)

