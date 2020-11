Coronavirus in Liguria, oggi 437 nuovi contagi, altri 19 morti nelle scorse 48 ore

Calano – come di consueto a cavallo del fine settimana – i tamponi refertati in Liguria, e con essi resta più contenuto anche il dato dei nuovi positivi segnalati. I 437 contagi certificati nel bollettino ligure di oggi su 3.859 tamponi rappresenta però in proporzione un certo rialzo del rapporto di positività per test, all’11,3% dopo essere sceso sotto al 10% ieri. Una variazione che tuttavia si può verosimilmente ascrivere alle quotidiane oscillazioni e che non dovrebbe poter inficiare il trend di questi giorni. 77 i nuovi contagi nell’Imperiese: 26 da contatto di caso confermato e 51 da attività di screening.

Stabile invece il numero di ricoveri, oggi calato di appena 4 unità dopo le ben più corpose diminuzioni di questi ultimi giorni. Resta pesante il bilancio delle vittime, altre 19 certificate oggi e tutte – al contrario di altri bollettini in cui capita vengano certificate schede decesso più “ritardatarie” – morte tra ieri e l’altro ieri (che, naturalmente, vanno a sommarsi a quelle già certificate nei precedenti bollettini e risalenti alle medesime 48 ore).

Coronavirus, il bollettino di oggi

TOTALE tamponi effettuati 598.285 3.859 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 51.448 437 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.568 38 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 44.880 399 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.671 -122

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.365 LA SPEZIA 1.962 IMPERIA 1.199 GENOVA 7.317 Residenti fuori Regione/Estero 263 altro/in fase di verifica 565 TOTALE 12.671 (esclusi 36.398 guariti e 2.380 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1.081 111 -4 ASL1 108 14 0 ASL2 114 14 5 Ospedale Policlinico San Martino 304 37 5 Ospedale Evangelico 45 6 -8 Ospedale Galliera 134 10 -6 Ospedale Gaslini 6 0 -2 ASL3 globale 146 13 10 ASL 3 Villa Scassi 138 13 10 ASL 3 Gallino 8 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 105 6 0 ASL4 Sestri Levante 103 6 0 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 119 11 -8 ASL5 Sarzana 114 8 -8 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11.525 -115 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 36.398 541 Deceduti* 2.380 19

*dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 27/11/2020 F 89 Sanremo 27/11/2020 F 93 Sanremo 28/11/2020 M 90 Sanremo 28/11/2020 M 87 Sanremo 28/11/2020 M 85 Sanremo 27/11/2020 M 81 Sarzana 27/11/2020 M 59 VILLA SCASSI 27/11/2020 M 78 HSM 28/11/2020 M 78 HSM 27/11/2020 F 95 HSM 28/11/2020 F 79 HSM 27/11/2020 M 81 HSM 28/11/2020 F 88 HSM 27/11/2020 M 72 HSM 27/11/2020 M 77 HSM 28/11/2020 F 86 Sarzana 28/11/2020 M 92 Sarzana 28/11/2020 M 89 Sarzana 28/11/2020 F 93 Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.678 ASL 2 1.328 ASL 3 4.307 ASL 4 892 ASL 5 799 Liguria 10.004