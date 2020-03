Coronavirus maxi zone rosse: tutta la Lombardia e altre 14 province vietato entrare e uscire

Tutta la Lombardia è zona rossa. In Emilia le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Nelle Marche la provincia di Pesaro e Urbino. In Veneto le province di Venezia, Padova e Treviso. Infine in Piemonte le province di Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e VCO.

Queste le nuove misure urgenti di contenimento dei contagi da Coronavirus, almeno fino al 3 aprile.

Lombardia decretata zona rossa

Ecco il nuovo decreto del Governo (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola), che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte.

Il decreto è in vigore da oggi (domenica 8 marzo 2020) fino al 3 aprile. Sarà compito del prefetto territorialmente competente garantire l’esecuzione delle misure precauzionali e monitorarne il rispetto.

Decreto anti Coronavirus: in pillole

Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia.

Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo , quindi una ridotta mobilità.

, quindi una ridotta mobilità. Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse

Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.

Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri

Sospese tutte le manifestazioni organizzate

Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18 , con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale

, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone. NB PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA

