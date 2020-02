Coronavirus: primo caso a Montecarlo su un 50enne, è il secondo in Costa Azzurra

Primo caso a Montecarlo

C’è un primo caso di coronavirus anche nel Principato di Monaco, diagnosticato ieri sera su una persona di più di cinquant’anni, che è stata ricoverata all’ospedale dell’Archet a Nizza, dopo che i risultati del campionamento sono risultati positivi.

Il governo del Principato comunica che lo stato di salute del paziente “non causa preoccupazione” e in una nota stampa, secondo quanto ribattuto dal quotidiano francese Nice Matin, afferma che “le autorità sanitarie del Principato sono state informate, che una persona curata al mattino e portata al centro ospedaliero Princesse-Grace di Montecarlo, era positiva a Covid-19”.

Si tratta del secondo caso in Costa Azzurra, dopo la studentessa di 23 anni, di Cannes, trovato positiva, dopo un viaggio in Lombardia nella zona di Milano. C’è, inoltre, una persona, il cui legame con il paziente non è stato specificato, che è stata posta in quarantena a casa.

