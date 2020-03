Coronavirus rinviata Juventus Milan: avrebbe dovuto arbitrare l’imperiese Davide Massa

Rinviata Juventus-Milan

La semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma questa sera, mercoledi 4 marzo, a Torino, è stata rinviata a data da destinarsi. Avrebbe dovuto arbitrare il match, l’imperiese Davide Massa. Non solo, la sezione Aia imperiese avrebbe dovuto mettere in campo un altro “top player” della nostra classe arbitrale, Stefano Alssio che sarebbe dovuto essere al VAR .

Rinviata Juventus milan

La decisione è stata assunta durante la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi ieri pomeriggio nella Prefettura di Torino, al termine della quale il prefetto, sentiti anche i Ministeri competenti, ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente che ha disposto il differimento della partita.

Nel corso della riunione l’assessore regionale alla Sanità ha riferito le risultanze e le valutazioni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione determinata dal Coronavirus e alle misure precauzionali, nonché l’esigenza di evitare assembramenti massivi