Coronavirus: scuole chiuse fino a martedì. Match della Samp a porte chiuse. Particolari

Scuole chiuse

Scuole chiuse fino a martedì sera, per consentire agli istituti di regolarizzarsi per quanto riguarda le norme igieniche. Università di Genova, salvo sessioni di laurea o altre attività urgenti e match della Sampdoria a porte chiuse. Queste, in estrema sintesi, le principali decisioni prese dalla Regione Liguria, a fronte dell’emergenza coronavirus.

Mentre nel Savonese resta alta l’attenzione, con tutte le scuole chiuse anche la prossima settimana e divieto di attività ludiche e sportive e via dicendo, per la provincia di Imperia è stato deciso di allentare la tensione.

Parla il governatore Toti

“Nel resto cella Liguria – ha detto il governatore Giovanni Toti – restano norme igieniche molto dettagliate, che non prevedono specifiche chiusure”. Ed ha aggiunto, per la Liguria sto per firmare un’ordinanza aggiuntiva che prevede l’apertura delle scuole mercoledì, in modo che i vari istituti ottemperino alle previsioni della normativa nazionale e si dotino, dove necessario, dei dispostivi per l’igiene”. Un esempio è il dispenser di disinfettante fuori dalle aule: Martedì sera faremo il punto col provveditorato regionale”.

Ha aggiunto Toti: “E’ chiaro che dopo una settimana di chiusura è anche necessaria una pulizia. Se a Savona restano chiuse tutta la settimana, nel resto della regione fino a martedì sera, mercoledì si può tornare in classe dove siano ottemperate determinate condizioni”

Riaprono invece i teatri e la possibilità di manifestazioni e ciò che era vietato dalla precedente ordinanza. Università chiusa tutta la settimana, fatte salve le attività accademiche che i competenti organi universitari intendessero pregiudizievoli al corso di studi, come le sessioni di laurea e altro che possono essere pregiudizievoli. Sul numero dei contagi: restano una ventina, tutti provenienti dalle medesime aree; i pazienti di Alassio e Laigueglia vengono affidati alle sanità delle loro regioni.

