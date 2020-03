Coronavirus uccide altri 3 pazienti in Liguria

La Spezia. La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano 3 decessi di pazienti contagiati dal COVID-19, avvenuti tra le ore 14 del 23 marzo e le ore 14 di oggi, 24 marzo)

Il bilancio Coronavirus

Nello specifico, hanno perso la vita: un uomo di anni 87, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il ieri. Al conto si aggiunge uomo di anni 83, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Vezzano Ligure (SP) e deceduto il 23 marzo. Infine, ha perso la vita un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia e deceduto nella giornata di oggi.

