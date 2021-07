Corteo contro il green pass a Mentone: in 150 per dire "no" al passaporto sanitario

La protesta contro il passa sanitario approda a Mentone

"Mon corps mon choix" (il mio corpo, la mia scelta). E' questo uno degli slogan mostrati, stamani, in una manifestazione di protesta contro il green pass, che si è svolta, nel centro di Mentone (l'ultima città prima del confine italo francese di Ventimiglia), per protestare contro l'istituzione di un passaporto sanitario europeo, che a breve in Francia permetterà soltanto ai vaccinati o a chi si è negativizzato dal Covid di frequentare numerosi posti pubblici, lasciando di fatto fuori i no vax o chi intende aspettare prima di vaccinarsi.

Circa centocinquanta manifestanti hanno sfilato sul lungomare e si sono recati anche davanti al municipio, per rivendicare i propri diritti. "No au pass sanitaire, libre choix" (non al pass sanitario, libera scelta) è un altro striscione mostrato, durante il corteo al quale hanno preso parte alcuni esponenti del settore sanitario.