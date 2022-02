Covid, 353 nuovi positivi in provincia e un morto al Borea

Sono 2.478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 22.712 tamponi di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi.

Sono 2.478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 22.712 tamponi di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi. In Asl1 si registrano 353 nuovi positivi un leggero aumento rispetto alla giornata di eri dove si segnalavano 336 ma in netto calato rispetto ai numeri dei giorni scorsi. Il totale degli ospedalizzati in terapia intensiva è 31 di cui 24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In tutta la regione si contano 4 morti di cui uno nell'Ospedale di Sanremo.

Qui il dettaglio nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 353

SAVONA (Asl 2): 531

GENOVA: 1.316, di cui:

• Asl 3: 1.051

• Asl 4: 265

LA SPEZIA (Asl 5): 259

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 19

Flussi 5 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.208.071 4.206 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.269.978 18.506 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 313.692 2.478 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 41.392 -3.423

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 7.185 LA SPEZIA 5.137 IMPERIA 5.772 GENOVA 21.178 Residenti fuori Regione/Estero 776 altro/in fase di verifica 1.344 TOTALE 41.392

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 722 31 0 ASL1 120 2 0 ASL2 118 9 4 San Martino 96 5 -5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 126 7 3 Ospedale Gaslini 9 0 2 ASL3 globale 133 6 -7 ASL 3 Villa Scassi 133 6 -7 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 39 0 1 ASL4 Sestri Levante 32 0 1 ASL4 Lavagna 6 0 0 ASL4 Rapallo 1 0 0 ASL5 globale 81 2 2 ASL5 Sarzana 78 2 2 ASL5 Spezia 3 0 0

* 24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 40.659 -3.414 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 267.364 5.897 Deceduti** 4.936 4

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 03/02/2022 F 86 ASL5-Ospedale Sarzana 2 04/02/2022 F 95 ASL4-Ospedale di Sestri Levante 3 04/02/2022 M 82 ASL1-Ospedale Sanremo 4 04/02/2022 M 58 ASL5-Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.031 ASL 2 1.296 ASL 3 4.493 ASL 4 1.430 ASL 5 1.232 Liguria 9.482

Dati 05/02/2022 ore 13:00

3.248.708 Consegnati (fonte governativa) 3.279.940 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.