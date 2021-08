Covid: ancora ricoveri in Asl 1 Imperiese, sale a 477 il bilancio dei positivi

Sono 40 le persone risultate positive al covid19 nelle ultime 24 ore portando il totale dei contagiati a 477 in provincia di Imperia. Nessun decesso in Asl 1 Imperiese, ma sale ancora il numero dei ricoverati: sono 16 di cui 2 in terapia intensiva.

311 le persone attualmente in quarantena in provincia di Imperia perché entrate in contatto con persone positive.

Dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi, in provincia di Imperia, sono state somministrate 184.766 vaccini Pfizer/Moderna di cui 86.749 seconde dosi. Astrazeneca/Johnson: 46.715 dosi.