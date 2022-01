Covid, oltre 3mila nuovi casi e 9 morti nel bollettino di oggi

I dati di Alisa

Deceduti tra il 2 e il 6 di gennaio. Aumentano i ricoveri e i positivi totali in tutta la regione.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 3.066 casi in 24 ore

Sono 3.066 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria. L'azienda ligure sanitaria Alisa specifica che, dopo il guasto avvenuto ieri, la funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale è stata ripristinata: per questo il dato riportato nel bollettino dei tamponi processati con test antigenico (14.180) e dei soggetti guariti è complessivo dei dati del 5 gennaio e 6 gennaio 2022. I tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 10.515.

I positivi totali salgono a 24.199, sono 645 in più di ieri. Aumentano anche i ricoveri: sono 647, sono 40 in più di ieri. Tra questi, 44 sono in terapia intensiva, 30 non vaccinati. Nel bollettino di oggi, tra il 2 e il 6 gennaio, sono registrati altri 9 morti, nessuno nell'imperiese.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 334, per un totale di 4.077 positivi. I ricoveri sono 140 (+3), otto in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 334

SAVONA (Asl 2): 789

GENOVA: 1.539, di cui:

•Asl 3: 1.181

•Asl 4: 358

LA SPEZIA (Asl 5): 404

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

I dati di oggi

0601 BOLLETTINO COVID