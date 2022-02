Covid, positivi e ricoveri in calo in provincia di Imperia

Bollettino

Quattro decessi in Liguria ma nessuno nel nostro ponente

Scende a 5.416 il numero delle persone attualmente positive in provincia di Imperia nonostante i 277 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In calo di sette unità il numero dei ricoveri che oggi sono 113 di cui 2 in terapia intensiva. Quattro decessi in Liguria ma nessuno nel nostro ponente. Fermo attorno a 1000 persone il numero delle persone che attualmente si trovano in quarantena.