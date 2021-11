Covid, raddoppiati i postivi in due settimane

Bollettino di oggi

Due decessi si sono verificati n Liguria. Un uomo di 74 anni a Genova e un uomo di 83 ad Albenga

Due settimane fa erano 416 i positivi al covid (bollettino del 14 novembre) in provincia di Imperia. Oggi, con i nuovi 47 casi, sono 841. Complessivamente in Liguria sono 5.571 le persone attualmente affette da covid, di cui 134 ricoverati nei reparti covid e 20 in terapia intensiva. Di questi 17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). Nei reparti Asl 1 Imperiese sono ricoverati 24 pazienti di cui 3 in terapia intensiva.

Attualmente sono 621 le persone in quarantena preventiva in provincia di Imperia. 336 i guariti in Liguria nelle ultime 24 ore

Somministrati 260.034 vaccini Pfizer/Moderna in Asl 1 Imperiese di cui 120.286 seconde dosi e 15.686 terze dosi.