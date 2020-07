Covid, tornano ad aumentare i ricoveri in provincia di Imperia

Si è fermato il trend di calo dei contagi in Liguria. Rispetto a ieri sono di nuovo in lieve aumento le persone risultate affette da coronavirus, di cui ben 5 ricoverate in provincia di Imperia (complessivamente sono 95). Mentre da inizio pandemia, in Liguria, sono state contagiate 9.999 persone. Zero decessi nella nostra regione.

Ecco i dati dalla Regione: dati covid 05 luglio